Protesi totale di ginocchio robot-assistita con il sistema Rosa | superata quota 100 interventi

L’ospedale “San Leopoldo Mandic” di Merate ha completato il suo centesimo intervento di protesi totale di ginocchio con il sistema Rosa, una tecnologia robot-assistita. La procedura, eseguita dalla struttura complessa di ortopedia e traumatologia, rappresenta un passo importante nel percorso di innovazione chirurgica dell’ospedale. Da quando è stato introdotto, il sistema Rosa ha permesso di effettuare oltre cento interventi di sostituzione del ginocchio, migliorando la precisione dell’operazione.

La Struttura complessa di ortopedia e traumatologia dell’ospedale “San Leopoldo Mandic” di Merate ha eseguito il suo centesimo intervento di sostituzione protesica totale di ginocchio con tecnologia robot assistita. Un risultato significativo che conferma l’impegno della struttura nell’adozione.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate L'innovativo robot per protesi al ginocchio 'su misura' e in tempo reale: a Villa Igea il primo nelle MarcheNon sostituisce il chirurgo, ma lavora con lui in tempo reale, garantendo allineamenti ossei ottimali, riducendo i possibili malposizionamenti e il... Protesi del ginocchio: al Cof di Lanzo la rivoluzione è robotica, recuperi più rapidi e interventi su misuraA un anno dall’introduzione della chirurgia robotica al ginocchio, arriva un segnale chiaro dall’Alta Valle Intelvi: la tecnologia sta cambiando... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Protesi d'anca, steli femorali a confronto su rischio di fratture periprotesiche intraoperatorie e precoci; Infezione e necrosi dopo la protesi al ginocchio: tre medici condannati dalla Corte dei conti; Terni, paziente sviluppò infezione e necrosi dopo intervento di protesi al ginocchio: Corte dei conti condanna tre medici; Ravenna, gamba amputata dopo protesi al ginocchio: cronologia, sentenza civile e importo del risarcimento. Mandic, Ortopedia: oltre cento interventi di protesi totale al ginocchio con RosaLa Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale San Leopoldo Mandic di Merate ha eseguito il ... merateonline.it Rieti. Ospedale de’ Lellis: eseguito un intervento di artroprotesi totale di ginocchio computer assistitoIl presidio reatino è tra le prime Strutture pubbliche del Lazio ad eseguire tale intervento. Il Sistema di navigazione utilizzato per l’intervento, acquisisce le immagini e le informazioni con ... quotidianosanita.it Dr. Vanni Strigelli. . Caso clinico: protesi totale di ginocchio cementata postero-stabilizzata in paziente con gonartrosi avanzata, necrosi del condilo femorale mediale e dismorfismi ossei congeniti. Resurfacing rotuleo, stelo tibiale per ottimizzare la distri - facebook.com facebook