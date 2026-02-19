L' innovativo robot per protesi al ginocchio ' su misura' e in tempo reale | a Villa Igea il primo nelle Marche

A Villa Igea, un robot innovativo per protesi al ginocchio ha eseguito il primo intervento nelle Marche, grazie alla sua tecnologia avanzata. La causa di questa svolta è l’introduzione di un sistema che permette di realizzare impianti su misura e in modo immediato, migliorando la precisione. Durante l’operazione, i chirurghi hanno utilizzato il robot per modellare la protesi con grande dettaglio, riducendo i tempi di intervento e il rischio di complicazioni. Questa innovazione potrebbe rivoluzionare i trattamenti ortopedici nella regione.

Non sostituisce il chirurgo, ma lavora con lui in tempo reale, garantendo allineamenti ossei ottimali, riducendo i possibili malposizionamenti e il dolore post-operatorio e velocizzando il recupero del paziente ANCONA – A Villa Igea un nuovo robot chirurgico per protesi di ginocchio personalizzate e in tempo reale. La nuova tecnologia Velys, acquisita per l’Uo di Ortopedia diretta dal dottor Davide Enea, rappresenta un ulteriore passo della clinica anconetana, struttura del Gruppo Ospedaliero Leonardo, per potenziare l’offerta sanitaria e il parco delle apparecchiature con un sistema di ultima generazione tra i più performanti disponibili sul mercato per interventi sempre più mininvasivi e “su misura”.🔗 Leggi su Anconatoday.it

