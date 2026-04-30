Un colloquio telefonico tra un allenatore e un giocatore potrebbe influenzare il futuro di quest’ultimo in una squadra di calcio. L’allenatore ha contattato un trequartista in scadenza di contratto per discutere della possibilità di prolungare l’accordo. La conversazione, avvenuta tra un dirigente e un calciatore di interesse, si inserisce in un contesto di trattative che coinvolgono anche altri attori del mondo sportivo.

Quando un tecnico sa trovare il modo per entrare nella testa dei suoi ragazzi, il gruppo migliora. E se migliora, cresce il valore dei singoli e il divertimento: pozione magica, la più magica per creare un bel po’ di attrattività. Luciano Spalletti è fatto così e, così, è percepito oltre i confini del suo laboratorio: a Manchester, sponda City, ne apprezzano, da tempo, il cammino. Da Manchester, come risaputo, è in uscita un maghetto di trentuno anni e diciannove trofei in bacheca: quel Bernardo Silva, portoghese e nelle condizioni di scegliere, da solo, il suo immediato futuro perché con il contratto in scadenza il 30 giugno. A Spalletti, Bernardo Silva piace.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Pronto Bernardo, sono Luciano": la telefonata che può sbloccare Silva alla Juve, i dettagli

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