Bernardo Silva alla Juve un fattore complica la trattativa | il portoghese avrebbe questa priorità I dettagli

Da juventusnews24.com 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bernardo Silva avrebbe espresso la volontà di trasferirsi in una squadra che gli permetta di avvicinarsi alla famiglia, motivo per cui si sono rafforzate le voci di un interesse del Barcellona. Tuttavia, ci sono anche trattative in corso con una squadra italiana, con questa opzione che potrebbe complicare la strada verso l’accordo. La priorità del calciatore sembra orientarsi verso una destinazione rispetto all’altra, influenzando le negoziazioni in corso.

di Francesco Spagnolo Bernardo Silva alla Juve, il calciatore vorrebbe avvicinarsi alla famiglia e per questo motivo crescono le quotazioni del Barcellona. I dettagli. Il panorama dei trasferimenti internazionali si arricchisce di un capitolo suggestivo che potrebbe infiammare l’estate dei tifosi bianconeri. Secondo le ultime indiscrezioni, l’ipotesi Bernardo Silva alla Juve resta in piedi, ma rischia di non essere una priorità visto che il calciatore sembra avere una priorità diversa: « Il fattore familiare può fare la differenza per Bernardo Silva ». Un’affermazione che apre spiragli importanti per i club pronti a offrire al portoghese un nuovo progetto di vita e di carriera lontano dalla pioggia di Manchester.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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BERNARDO SILVA ALLA JUVE LA RISPOSTA DI CONCEICAO

Video BERNARDO SILVA ALLA JUVE? LA RISPOSTA DI CONCEICAO

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