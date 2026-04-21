Bernardo Silva alla Juve un fattore complica la trattativa | il portoghese avrebbe questa priorità I dettagli

Bernardo Silva avrebbe espresso la volontà di trasferirsi in una squadra che gli permetta di avvicinarsi alla famiglia, motivo per cui si sono rafforzate le voci di un interesse del Barcellona. Tuttavia, ci sono anche trattative in corso con una squadra italiana, con questa opzione che potrebbe complicare la strada verso l’accordo. La priorità del calciatore sembra orientarsi verso una destinazione rispetto all’altra, influenzando le negoziazioni in corso.

di Francesco Spagnolo Bernardo Silva alla Juve, il calciatore vorrebbe avvicinarsi alla famiglia e per questo motivo crescono le quotazioni del Barcellona. I dettagli. Il panorama dei trasferimenti internazionali si arricchisce di un capitolo suggestivo che potrebbe infiammare l’estate dei tifosi bianconeri. Secondo le ultime indiscrezioni, l’ipotesi Bernardo Silva alla Juve resta in piedi, ma rischia di non essere una priorità visto che il calciatore sembra avere una priorità diversa: « Il fattore familiare può fare la differenza per Bernardo Silva ». Un’affermazione che apre spiragli importanti per i club pronti a offrire al portoghese un nuovo progetto di vita e di carriera lontano dalla pioggia di Manchester.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bernardo Silva alla Juve, un fattore complica la trattativa: il portoghese avrebbe questa priorità. I dettagli BERNARDO SILVA ALLA JUVE LA RISPOSTA DI CONCEICAO Notizie correlate Bernardo Silva alla Juve: la Champions decisiva per l’arrivo del portoghese? Le ultimissime sulla trattativadi Redazione JuventusNews24Bernardo Silva alla Juve: la Champions sembra rappresentare una sorta di passaggio fondamentale per il portoghese in... Bernardo Silva Juve, per sbloccare la trattativa il centrocampista lusitano deve fare questa cosadi Angelo CiarlettaBernardo Silva Juve, per sbloccare la trattativa il centrocampista del Manchester City deve fare questo. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Dal Portogallo: per Bernardo Silva l'offerta più concreta è della Juve; Juve, è Bernardo Silva il primo colpo Champions per Spalletti? Ecco le quote; Juve, la strategia per Bernardo Silva; Bernardo Silva, in Italia solo Juve: la chiacchierata con Guardiola e il piano che ha sorpreso Mendes. Bernardo Silva-Juve, ecco la carta vincente! Il colpo si può sbloccare cosìNella trattativa per il centrocampista portoghese Comolli e il resto della dirigenza possono giocarsi un jolly importante: la novità ... tuttosport.com La Juve culla il sogno Bernardo Silva, ma salgono le quotazioni del Barça. Sport: Il fattore familiare può fare la differenzaIl fattore familiare può fare la differenza per Bernardo Silva. Così titola il quotidiano spagnolo Sport. Il nome di Bernardo Silva torna al centro delle voci ... tuttojuve.com #Capello in una intervista a 'La Gazzetta dello Sport' ha consigliato la #Juve di prendere #BernardoSilva nel calciomercato estivo "Si sentono tanti nomi, io andrei sul sicuro: Kim del Bayern in aggiunta a Bremer e Bernardo Silva, in scadenza col Manchest facebook #Capello in una intervista a 'La Gazzetta dello Sport' ha consigliato la #Juve di prendere #BernardoSilva nel calciomercato estivo "Si sentono tanti nomi, io andrei sul sicuro: Kim del Bayern in aggiunta a Bremer e Bernardo Silva, in scadenza col Manchest x.com