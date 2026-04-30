Il presidente dell’Ente Parco del Conero ha annunciato che il circuito nazionale è ora accessibile, sottolineando un passo importante per l’ente. Con un tono di soddisfazione, ha parlato di un passo avanti per il parco e di possibili sviluppi futuri. L’annuncio è stato dato durante un evento pubblico, con l’obiettivo di comunicare i nuovi traguardi raggiunti e le opportunità che si aprono grazie a questa adesione.

Il presidente dell’ente Parco del Conero Luigi Conte (foto) esulta e allarga il raggio, pensando al futuro. "Appena il Parco del Conero diventerà Parco nazionale rientreremo nel circuito di promozione nazionale e internazionale attraverso Enit, l’Agenzia nazionale del turismo, per lavorare soprattutto sulla destagionalizzazione che ci sta molto a cuore e che consente di distribuire la pressione antropica su 8-10 mesi l’anno – dice -. Potremo contare anche su risorse economiche e umane per tutelare ancora di più e meglio questo scrigno di biodiversità o questo gioiello come ha scritto il The Guardian". L’iter ha avuto una decisa accelerazione dopo che il 25 luglio 2024 c’era stata la Proposta di Legge per elevare il Parco regionale del Conero a Parco nazionale del Conero.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Pronti a entrare nel circuito nazionale"

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