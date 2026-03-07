I 25 giovani aretini pronti a sfondare in politica Chi può entrare nel prossimo consiglio comunale

Venticinque giovani di Arezzo sono pronti a entrare nel prossimo consiglio comunale. La maggior parte di loro sono studenti universitari o lavoratori, alcuni impiegati in aziende, altri liberi professionisti. Tutti condividono l’interesse per la politica e sono attivi nei partiti di riferimento. Sono pronti a candidarsi e a contribuire alla vita amministrativa della città.

Le elezioni si avvicinano: facciamo il punto sui baby rampanti che stanno prendendo in mano i partiti in provincia. Da Fdi al Pd, passando per Azione, Forza Italia, M5S, Italia Viva, Lega e Sinistra Italiana Chi l'ha detto che i giovani non sono vicini alla politica. Non sono pochi i giovani, di solito under 30, che in forme diverse hanno ruoli nei partiti aretini. Scopriamo chi sono e quali battaglie portano avanti. Tutti gli stipendi dei sindaci aretini. Ecco quanto sono aumentati negli ultimi anni . 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

