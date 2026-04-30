La partita tra Padova e Pescara si gioca alla trentasettesima giornata di Serie B. Entrambe le squadre sono impegnate nella lotta per evitare la retrocessione e sono ancora in corsa per raggiungere i loro obiettivi di classifica. La sfida sarà trasmessa in diretta tv e in streaming, offrendo ai tifosi l’opportunità di seguirla dal vivo. Le formazioni sono ancora da ufficializzare, mentre il pronostico indica una possibile doppia esterna.

Padova-Pescara è una partita valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Nessuna delle due è salva. Nessuna delle due può essere certa di rimanere fuori dai playout. Anzi, il Pescara, rischia grosso anche la retrocessione diretta. Il Padova, con 40 punti, è leggermente più tranquillo. Ma poco poco. Una partita che vale tantissimo, troppo, per entrambe le formazioni. E diciamo che è una di quelle quasi impronosticabili se andiamo ad analizzare il momento delle due squadre. Sì, perché anche se il Padova ha piazzato due vittorie di fila nelle ultime cinque, perdendone però tre, gli ospiti che ad un certo punto sembravano retrocessi grazie anche a Insigne sono riusciti a piazzare diversi colpi importanti nel corso delle ultime partite.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Padova-Pescara: è da doppia esterna

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