Giovedì notte il Celta Vigo ha scritto una delle pagine più belle della sua storia recente: i galiziani hanno vinto a Lione, guadagnandosi i quarti di finale di Europa League ed eliminando la compagine che nella fase campionato era parsa la migliore. Tutto il popolo galiziano ricorda benissimo la doppia sfida in semifinale col Manchester. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Celta Vigo-Alaves (domenica 22 marzo 2026 ore 16:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Doppia chance esterna a Balaidos?

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