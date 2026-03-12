L'incontro tra Stoccarda e Porto si disputa giovedì alle 18:45, valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. La partita sarà trasmessa in diretta tv e si concentrerà sulle formazioni che scenderanno in campo, con particolare attenzione alle scelte del tecnico dello Stoccarda, che cerca di interrompere una serie negativa nelle trasferte europee.

Stoccarda-Porto è una partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Per raggiungere gli ottavi di finale di Europa League – nel ventunesimo secolo è la seconda volta che accade – lo Stoccarda ha dovuto superare lo scoglio del playoff con gli scozzesi del Celtic. Qualificazione già ipotecata in Scozia grazie ad un roboante 4-1 ma nel ritorno gli uomini di Sebastian Hoeness si sono rilassati troppo, forse convinti che il più fosse fatto, ed hanno finito per perdere 1-0 davanti al proprio pubblico. Ko assolutamente indolore alla luce di ciò che era avvenuto all’andata: quella rimane però l’unica partita nelle ultime 11 tra le varie competizioni in cui lo Stoccarda non è riuscito a segnare neppure una rete. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Stoccarda-Porto: Farioli deve spezzare la maledizione esterna

Articoli correlati

Pronostico Sporting CP-Porto: Farioli se la gioca al ritornoSporting CP-Porto è la semifinale della Coppa del Portogallo: diretta tv, probabili formazioni e pronostico Le prime due della classe del campionato...

Pronostico Porto-Rangers: Farioli ha un solo risultatoPorto-Rangers è una partita valida per l’ottava giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pronostico Stoccarda Porto Farioli deve...

Temi più discussi: Pronostico Stoccarda-Porto: analisi e probabili formazioni 12/03/2026 Europa League; Stoccarda-Porto (Europa League, 12-03-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Gli svevi attendono i...; Pronostico Stoccarda-Porto: Farioli deve spezzare la maledizione esterna; Pronostico Stoccarda - Porto con quote del match di europa league 12-03-26.

Pronostico Stoccarda vs Porto – 12 Marzo 2026Nel contesto del UEFA Europa League, la partita tra Stoccarda e Porto si gioca il 12 Marzo 2026 alle 18:45 al MHPArena. Si preannuncia una sfida intensa, con ... news-sports.it

Pronostico Sporting CP-Porto: Farioli se la gioca al ritornoLa sfida Sporting CP-Porto, semifinale della Coppa del Portogallo, in programma martedì 3 marzo alle 21:45, non potrà essere seguita in Italia né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nel ... ilveggente.it

Stoccarda-Porto (Europa League, 12-03-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Gli svevi attendono i Dragoni ift.tt/LmhMpEr #scommesse #pronostici x.com

Meteora in Italia con le maglie di #Reggiana e #Milan, con le sue avventure in #SerieA condizionate da svariati infortuni, altrove è stato invece un’autentica leggenda. Con la maglia del #Porto, ad appena 21 anni fu tra i protagonisti principali della prima vittori - facebook.com facebook