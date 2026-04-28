Alle ore 21:30 circa, sul campo “Manolo Santana” di Madrid, si svolgerà l'incontro tra Arthur Fils e Jiri Lehecka. La partita, ultima del programma, vedrà sfidarsi i due giocatori sul centrale del torneo. Le due eliminatorie sono in programma per la sera del 29 aprile 2026. Le quote e i pronostici per questa sfida sono già disponibili.

Arthur Fils e Jiri Lehecka chiuderanno il programma sul “Manolo Santana” a partire da non prima delle ore 21:30. Negli ottavi di finale, il francese ha superato Tomas Martin Etcheverry con il punteggio di 6-3 6-4, il primo ostacolo significativo in un tabellone piuttosto semplice nel primi turni. Sta giocando molto bene, come dimostra la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Arthur Fils – Jiri Lehecka, Madrid 29-04-2026

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