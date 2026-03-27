Pronostico e quote Jiri Lehecka – Arthur Fils semifinale Miami 27-03-2026

Nella semifinale di Miami del 27 marzo 2026, Jiri Lehecka affronterà Arthur Fils in un match che inizierà alle ore 20:00 italiane. Questa partita si svolgerà prima di quella che vedrà coinvolto Jannik Sinner. Le due sfide sono inserite nel programma della giornata e sono tra le principali del torneo.

Jiri Lehecka e Arthur Fils sono i protagonisti della prima semifinale che si giocherà non prima delle ore 20:00 italiane, prima di quella che vedrà impegnato Jannik Sinner. Nei quarti di finale, il francese ha annullato in modo rocambolesco quattro match point per avere la meglio su Tommy Paul in una partita tra le più belle. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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