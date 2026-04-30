Nella prossima partita di Europa League, lo Shakhtar Donetsk affronterà il Crystal Palace. I londinesi, dopo aver eliminato la Fiorentina, dovranno affrontare la squadra ucraina guidata da Arda Turan, che conta anche diversi giocatori brasiliani. La gara si svolgerà in Ucraina e sarà un test importante per entrambe le formazioni, che cercano di avanzare nel torneo internazionale.

Pronostici Shakhtar Donetsk-Crystal Palace, dopo aver eliminato la Fiorentina i londinesi dovranno fare i conti con i temibili ucraini di Arda Turan e la loro “colonia” verdeoro. Shakhtar Donetsk e Crystal Palace sono pronti a sfidarsi nel primo round di una semifinale di Conference League che profuma di storia. Per le Eagles di Oliver Glasner, il traguardo è leggendario: si tratta della loro prima finale europea di sempre. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Nonostante un cammino meno lineare del previsto (passando per i playoff contro lo Zrinjski e soffrendo con l’AEK Larnaca), il Palace ha mostrato i muscoli nei quarti, schiantando la Fiorentina.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Shakhtar Donetsk-Crystal Palace: marcatore e tiri in porta

Notizie correlate

Pronostici Fiorentina-Crystal Palace: marcatore e tiri in portaPronostici Fiorentina-Crystal Palace, davanti alla Viola c’è un Everest da scalare dopo la terrificante sconfitta rimediata a Londra all’andata.

Pronostici Tottenham-Crystal Palace: marcatore e tiri in portaTottenham-Crystal Palace, i pronostici del match: dal marcatore ai tiri in porta, ecco tutte le dritte A caccia di punti preziosissimi in ottica...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Pronostico Shakhtar Donetsk-Crystal Palace: analisi e probabili formazioni 30/04/2026 UEFA Europa Conference League; Pronostico Shakhtar Donetsk - Crystal Palace: analisi e quote; Pronostici Andata Semifinale Conference League 30 aprile 2026; Shakhtar Donetsk-Crystal Palace (Conference League, 30-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici.

Pronostici Shakhtar Donetsk-Crystal Palace: marcatore e tiri in portaPronostici Shakhtar Donetsk-Crystal Palace, dopo aver fatto fuori la Fiorentina i londinesi dovranno fare i conti con gli ucraini di Turan. ilveggente.it

Pronostico Shakhtar Donetsk vs Crystal Palace – 30 Aprile 2026La sfida di UEFA Europa Conference League tra Shakhtar Donetsk e Crystal Palace accende l’attenzione del panorama europeo. Si gioca il 30 Aprile 2026 alle ... news-sports.it

Shakhtar Donetsk-Crystal Palace (Conference League, 30-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/cRMKWjk #scommesse #pronostici x.com

Shakhtar Donetsk-Crystal Palace: probabili formazioni e dove vederla di Alessio Grossi - facebook.com facebook