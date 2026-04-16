Pronostici Fiorentina-Crystal Palace | marcatore e tiri in porta

La partita tra la Fiorentina e il Crystal Palace si gioca con la squadra italiana che cerca di recuperare dopo una pesante sconfitta in trasferta. Per la sfida di ritorno, si prevedono alcune analisi sui possibili marcatori e sui tiri in porta, considerando le condizioni delle due squadre e le strategie adottate. La squadra ospite si presenta con l’obiettivo di ribaltare il risultato dell’andata, che ha lasciato molte domande sul suo rendimento.

Pronostici Fiorentina-Crystal Palace, davanti alla Viola c’è un Everest da scalare dopo la terrificante sconfitta rimediata a Londra all’andata. Il ritorno dei quarti di finale di Conference League mette la Fiorentina davanti a uno specchio impietoso. L’andata a Londra è stata un monologo delle Eagles: 3.05 xG contro lo 0.45 viola, con il Crystal Palace capace di creare ben 7 grandi occasioni da gol contro le zero dei gigliati. In definitiva, un terrificante 3-0 che equivale ad un Everest da scalare. Il problema resta la gestione del pallone. Senza la capacità di Kean (ancora in forte dubbio) di far salire la squadra, i viola rischiano di lasciare Piccoli troppo isolato nel deserto difensivo inglese.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Fiorentina-Crystal Palace: marcatore e tiri in porta Notizie correlate Pronostici Crystal Palace-Fiorentina: marcatore e tiri in portaPronostici Crystal Palace-Fiorentina, una volta blindata la salvezza la squadra di Vanoli è pronta a rituffarsi nella Conference: a Londra la... Pronostici Tottenham-Crystal Palace: marcatore e tiri in portaTottenham-Crystal Palace, i pronostici del match: dal marcatore ai tiri in porta, ecco tutte le dritte A caccia di punti preziosissimi in ottica... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Pronostico Crystal Palace-Fiorentina quote quarti Conference; Pronostici Crystal Palace - Fiorentina: la Viola pronta a disarmare le Eagles; Fiorentina-Crystal Palace pronostico e quote: la chicca dell'esperto; Pronostico Fiorentina-Crystal Palace: analisi e probabili formazioni 16/04/2026 UEFA Conference League. Pronostico Fiorentina-Crystal Palace: orgoglio viola nell’addio all’EuropaFiorentina-Crystal Palace è un quarto di finale di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it Fiorentina-Crystal Palace pronostico e quoteScopri il pronostico su Fiorentina-Crystal Palace con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del match di Conference. calciomercato.com Pronostici di Europa League | Quarti | Bologna-Aston Villa | Conference League Crystal Palace-Fiorentina | Giovedì 9 aprile (ore 21) - facebook.com facebook