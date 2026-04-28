Nella notte tra martedì e mercoledì si svolgono diverse partite di Copa Libertadores, tra cui quella tra Cruzeiro e Boca Juniors. Questa sfida rappresenta il match principale della giornata e si disputa in Brasile. Gli incontri vedono coinvolte varie squadre, con le competizioni che continuano ad attirare l'attenzione degli appassionati. I risultati di queste partite influenzeranno la classifica e le strategie delle squadre coinvolte.

Copa Libertadores, tanti match interessanti nella notte italiana tra martedì e mercoledì: la partita di cartello è ovviamente quella tra Cruzeiro e Boca Juniors. La Copa Libertadores 2026 entra nel vivo della terza giornata, quella che spesso definisce le gerarchie dei gironi. E nella notte italiana tra martedì e mercoledì i riflettori sono tutti puntati sul duello brasiliano-argentino tra Cruzeiro e Boca Juniors. Gli Xeneizes arrivano a Belo Horizonte con i galloni della capolista del gruppo D: due vittorie su due, 5 gol fatti e solo uno subito, nonché imbattuti da ben 14 partite e reduci dal roboante 0-4 contro il Defensa y Justicia. (AnsaFoto) – Ilveggente.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Copa Libertadores 29 aprile: gli Xeneizes sognano il colpaccio in Brasile

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