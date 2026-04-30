Promessa della Friulintagli Brugnera centra il minimo nei 400 metri per i mondiali under 20
Una promessa dell’atletica locale ha raggiunto il minimo richiesto per i campionati mondiali under 20 nella gara dei 400 metri. L’evento si è svolto sabato 25 aprile a Udine, durante il Memorial Todaro organizzato dall’Atletica Malignani Libertas Udine. Dall’atletica della zona provenienti segnali positivi per il futuro.
Dall’atletica Pordenonese emergono segnali incoraggianti in ottica futura. Sabato 25 aprile a Udine è andato in scena il Memorial Todaro, organizzato dall’Atletica Malignani Libertas Udine. Una competizione di atletica leggera outdoor alla quale hanno preso parte i migliori talenti nelle.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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