Mondiali Indoor di Atletica il programma della seconda giornata | Battocletti in finale nei 3000 metri

Oggi a Torun, in Polonia, si svolge la seconda giornata dei Mondiali Indoor di Atletica Leggera. Gli atleti italiani sono tornati in pista dopo la vittoria di ieri di Andy Diaz nel salto triplo e sono in programma diverse gare, tra cui la finale dei 3000 metri con la partecipazione di un’atleta azzurra. La manifestazione vede protagonisti atleti da tutto il mondo mentre si contendono le medaglie in diverse discipline.

Torun, 21 marzo 2026 – Dopo lo splendido oro vinto, nella prima giornata di ieri, da Andy Diaz nel salto triplo (leggi qui), tornano gli Azzurri in gara, oggi, ai Mondiali Indoor di Atletica Leggera, in svolgimento a Torun, in Polonia. A scendere in pista e in pedana, tra gli altri, saranno ben otto atleti tricolori. Simonelli e Mulan lo faranno nelle batterie dei 60 metri ostacoli (con eventuale finale in serata, mentre Dosso e Doualla sfideranno le grandi velociste al coperto, nei 60 metri piani (con eventuale finale in serata). Falocchi sarà in finale nell’alto, mentre Coiro sarà protagonista nella semifinale degli 800 metri. Nella serata, ecco l’esordio in carriera e stagionale per Battocletti in pista, che sarà nella finale dei 3000 metri con Majori. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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