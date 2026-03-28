Sofia Napoli, atleta della Chimera Nuoto, ha raggiunto il tempo minimo richiesto per partecipare ai Campionati Europei Juniores nei 400 misti. La competizione si è svolta ad Arezzo il 28 marzo 2026. La nuotatrice ha concluso la gara con il risultato necessario per qualificarsi all’evento continentale.

Arezzo, 28 marzo 2026 – Sofia Napoli della Chimera Nuoto centra il tempo minimo per i Campionati Europei Juniores nei 400 misti. Classe 2010, la giovane nuotatrice è stata protagonista al secondo trofeo “BPER - Città di Livorno” che ha riunito alcuni dei migliori atleti della penisola per un confronto di alto livello in vista dei prossimi campionati nazionali. In questo contesto d’eccezione, Napoli è arrivata in ben due specialità alle spalle di sole atlete dei gruppi sportivi delle forze dell’ordine o della nazionale, centrando un doppio quarto posto nei 200 misti con 2’18.29 minuti e nei 400 misti con 4’48.30 minuti con cui ha raggiunto il tempo minimo per gli europei giovanili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sofia Napoli centra il minimo per i Campionati Europei Juniores nei 400 misti

Articoli correlati

Sofia Napoli stacca il pass per i Campionati Europei Juniores nei 400 mistiSofia Napoli della Chimera Nuoto centra il tempo minimo per i Campionati Europei Juniores nei 400 misti.

Il Var è un caos ovunque: l’inchiesta della Bbc nei top campionati europeiLa Bbc ha condotto uno studio approfondito sull’impatto del Var nei principali campionati europei, analizzando come la tecnologia stia cambiando il...

Aggiornamenti e notizie su Sofia Napoli

Discussioni sull' argomento Sofia Napoli centra il minimo per i Campionati Europei Juniores nei 400 misti; Sofia Napoli stacca il pass per i Campionati Europei Juniores nei 400 misti; Il Centro Porsche Napoli è Top Partner 2026; Criteria BPER. Bene Andreatti e Melillo. Sorprende Mao.

Sofia Napoli stacca il pass per i Campionati Europei Juniores nei 400 mistiLa giovane atleta classe 2010 della Chimera Nuoto è stata tra le protagoniste del secondo trofeo Bper - Città di Livorno. La società aretina ha trovato soddisfazioni anche nella Coppa Toscana degli ... arezzonotizie.it

Come mangiano la pizza nel mondo Interessante… ma a Napoli si fa sul serio Pizzeria Napoli, Via dei Tribunali 89 081 290822 #pizza #pizzeria #donnasofiatribunali #pizzanapoli - facebook.com facebook