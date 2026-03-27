SAN VITO DEI NORMANNI - La Rsaa "Casa Serena" di San Vito dei Normanni si prepara ad accogliere la Pasqua con "Celebriamo la gioia", un programma che unisce spiritualità e intrattenimento. L'iniziativa, promossa dalla cooperativa sociale Polis, trasforma la struttura in un vivace centro di attività per tutto il periodo pasquale. Il calendario si apre il 28 marzo alle 15:45 con la Santa Messa e la Benedizione delle Palme, arricchita dalla presenza degli scout che doneranno ramoscelli d'ulivo agli ospiti. Durante la settimana, le attività ricreative (dalle 15:30 alle 17:30) includono laboratori di creatività e decorazioni pasquali lunedì 30 marzo e mercoledì 1° aprile, mentre martedì 31 marzo è dedicato ad attività ludico-ricreative in preparazione degli Olympic Games. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Fede e creatività nella casa di riposo: un calendario di eventi per celebrare la Pasqua

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