Tradizione e natura | un trekking sulle colline cesenati alla riscoperta delle erbe di campagna

Sabato 14 marzo, in Valle del Savio, si svolge un’escursione dedicata alla scoperta delle erbe di campagna lungo le colline cesenati. L’evento, che inizia alle 8, invita i partecipanti a esplorare i paesaggi naturali e a conoscere le piante tradizionali della zona. Un'occasione per apprezzare il legame tra territorio e ambiente durante una giornata di trekking.

Sabato 14 marzo, in Valle del Savio tornano gli appuntamenti dedicati alla riscoperta della natura. Con partenza alle 8.30 da Formignano, piccola località collinare della Valle del Savio, nei pressi di Borello, partirà un'escursione sulle colline cesenati pensata come occasione per imparare a riconoscere e raccogliere le erbe spontanee commestibili: un vero patrimonio della civiltà contadina, fatto di saperi e tradizioni che rischiano di andare perduti. Il ritrovo è in programma per le 8.30 alle Aie di Formignano.

