A San Martino delle Scale si avvicina la 68ª Festa di Primavera, prevista per domenica 12 aprile 2026. L’evento, ormai radicato nel calendario annuale, attira visitatori e appassionati delle tradizioni del luogo. La manifestazione si svolge tra momenti dedicati alla natura, alle tradizioni e ai sapori tipici della zona. La festa rappresenta un appuntamento consolidato che ogni anno richiama numerosi partecipanti.

San Martino delle Scale si prepara ad accogliere la 68ª Festa di Primavera, in programma domenica 12 aprile 2026, un appuntamento ormai consolidato che richiama ogni anno visitatori e appassionati delle tradizioni locali. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di San Martino delle Scale e dalla Abbazia di San Martino delle Scale, con il patrocinio del Comune di Monreale, e si propone come una giornata all’insegna della condivisione, della cultura e della valorizzazione del territorio. La manifestazione prenderà il via dalle ore 8.00 in Piazza P. Semeria con la realizzazione del tradizionale arco della primavera e l’apertura degli stand. Tra... 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - A San Martino delle Scale si celebra la 68° festa di primavera: tradizione, natura e sapori locali

Festa di San Giuseppe a San Martino delle Scale: dal 16 al 19 marzo celebrazioni, processione e raccolta per la CaritasMonreale – Quattro giorni di fede, tradizione e solidarietà nell’entroterra palermitano.

San Martino delle Scale, nel weekend visite guidate e degustazioni di prodotti locali in abbaziaL'abbazia di San Martino delle Scale, la più grande ancora attiva in Italia, apre le sue porte anche per l'ultimo weekend di gennaio, alla scoperta...

Temi più discussi: Monreale, stop a picnic e fuochi nell’area di San Martino nei giorni festivi; Escursionista ferito nella Conca d’Oro tra Monreale e San Martino delle Scale: soccorso alpino in azione a Pasqua; Processioni Venerdì Santo negli ex comuni: a Bagnaia, San Martino e Grotte Santo Stefano; San Martino in Badia: autobus contro la caserma dei vigili del fuoco, ferito l’autista.

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