Profanata la tomba di Pamela Genini per la Procura è stato al 90% l' ex fidanzato
La tomba di Paola Genini, una donna di 29 anni uccisa a Milano lo scorso ottobre dall’ex compagno, è stata profanata. Secondo quanto riferito dalla procura, l’indagine indica con una probabilità del 90% che ad aver compiuto il gesto sia stato l’ex fidanzato. La vicenda si inserisce in un quadro investigativo che sta cercando di fare luce sui dettagli di quanto accaduto.
Il quadro relativo alla profanazione della tomba di Paola Genini, la 29enne, assassinata a Milano lo scorso ottobre dall'ex compagno, il cervese Gianluca Soncin, sembra farsi più chiaro. La Procura di Bergamo, dopo che a marzo il cadavere della donna era stato trovato decapitato e con la testa.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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