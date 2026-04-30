Profanata la tomba di Pamela Genini per la Procura è stato al 90% l' ex fidanzato

La tomba di Paola Genini, una donna di 29 anni uccisa a Milano lo scorso ottobre dall’ex compagno, è stata profanata. Secondo quanto riferito dalla procura, l’indagine indica con una probabilità del 90% che ad aver compiuto il gesto sia stato l’ex fidanzato. La vicenda si inserisce in un quadro investigativo che sta cercando di fare luce sui dettagli di quanto accaduto.