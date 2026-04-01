Lunedì mattina, nel cimitero di Strozza, è stata segnalata la profanazione di una tomba. L’ex fidanzato della vittima ha dichiarato che la donna è stata colpita da criminali internazionali. Attualmente, le autorità non hanno ancora individuato un movente preciso e continuano le indagini per chiarire le circostanze dell’episodio. Nessun altro dettaglio è stato reso pubblico in questa fase.

Strozza (Bergamo), 1 aprile 2026 – Per ora in questa storia macabra non si riesce a individuare un movente privilegiato. Si va per ipotesi: questione di soldi, feticismo, altro ancora? Piste che sono al vaglio degli inquirenti. Intanto, restando ai punti fermi, in procura a Bergamo è aperto un fascicolo per furto e vilipendio di cadavere, fascicolo a carico di ignoti (pm Mancusi). E quella del denaro che Pamela avrebbe custodito per conto di altri, torna anche nelle parole di Francesco Dolci, l’imprenditore edile di Sant’Omobono Imagna ex fidanzato di Pamela. BERGAMOPROFANATA NEL CIMITERO DI STROZZA LA SALMA DI PAMELA GENINIFOTO DE PASCALE Cosa c’è, secondo lei, dietro la profanazione del cadavere di Pamela Genini? Intimidazioni? Estorsione? “Pamela temeva per la sua vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pamela Genini e la tomba profanata, la versione dell’ex fidanzato Francesco Dolci: “Vittima di criminali internazionali”

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