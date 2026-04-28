La tomba di Pamela Genini, una giovane donna uccisa dall’ex compagno, è stata profanata nel cimitero di Strozza. La testa della vittima è stata asportata e il sito è stato aperto. L’ex fidanzato ha depositato una memoria presso la procura, mentre le amiche parlano di un comportamento che avrebbe lasciato intendere una forte connessione tra l’autore e la vittima. Le indagini continuano a cercare di chiarire quanto accaduto.

Si indaga ancora sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, la 29enne uccisa dall’ex compagno, la cui tomba nel cimitero di strozza è stata aperta e la testa asportata. Lunedì 27 aprile Francesco Dolci, ex fidanzato della vittima, si è presentato spontaneamente in procura a Bergamo accompagnato dalla sua legale, Eleonora Prandi, per depositare una memoria utile, ha detto, a “far luce” sul caso di Pamela Genini. Nel documento l’imprenditore edile di Sant’Ombono Imagna avrebbe scritto un elenco di nomi di persone che hanno avuto a che fare con la 29enne. Come riporta Il Giorno, Dolci è rimasto in procura poco tempo e non ha parlato con nessun magistrato, né il pm Giancarlo Mancusi, titolare del fascicolo, né con la pm Letizia Ruggeri, che ha il compito di eseguire accertamenti sulle denunce presentate da Dolci.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tomba di Pamela Genini profanata, l’ex fidanzato deposita memoria in procura. Le amiche: “Chi ha preso la testa non era in grado di staccarsi da lei”

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