Alt ad un furgone e un autocarro | a bordo 800 chili di rame Maxi sequestro e 6 denunce

Nella giornata di martedì 7, i carabinieri di Tresignana hanno fermato un furgone e un autocarro durante controlli sulla circolazione stradale nel territorio ferrarese. A bordo dei veicoli sono stati trovati circa 800 chili di rame, che sono stati sequestrati. Sono state emesse sei denunce nei confronti dei conducenti coinvolti. L’attività si inserisce in una serie di interventi volti a contrastare i reati legati ai furti di metalli pregiati.

Prosegue senza sosta l'attività di contrasto ai reati predatori nel territorio ferrarese. Nella giornata di martedì 7, i carabinieri di Tresignana, impegnati in un servizio di controllo della circolazione stradale mirato alla prevenzione dei furti di metalli pregiati, hanno portato a termine un. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi anche: Recuperato furgone rubato dopo lungo inseguimento, a bordo oltre una tonnellate di rame: un colpo da 20mila euro Intercettati sul furgone rubato con 600 chili di cavi di rame: ladri in fuga, refurtiva recuperataI Carabinieri della Compagnia di Todi hanno effettuato un vasto servizio di controllo nei territori di Todi, Marsciano, Deruta, Collazzone, Gualdo... Temi più discussi: Ravenna. Nell'ispezione di un furgone rubato e fermato sulla SS309, i Carabinieri trovano oltre 1,4 tonnellate di rame; Recuperato furgone rubato dopo lungo inseguimento, a bordo oltre una tonnellate di rame: un colpo da 20mila euro; Folle fuga del furgone carico di clandestini: auto speronate e sfondato il casello di Villesse; Rispunta il possibile camper elettrico basato sul Volkswagen Bulli. Viadana, fermati per un controllo: nel furgone trovati 350 chili di pesce siluro pescato illegalmente nel PoLa scorsa notte, i Carabinieri hanno intimato l’alt ad un furgone Iveco Daily. Oltre al controllo dei documenti degli occupanti del mezzo, i militari hanno chiesto di poter ispezionare il cassone del ... ilgiorno.it Furgone con rame rubato non si ferma all’alt e sperona i carabinieri. Due militari feritiGrosseto, 2 maggio 2025- Una scena da far west con tanto di inseguimento sull’Aurelia, scontro contro l’auto dei Carabinieri e spari. Un uomo era infatti alla guida di un furgone con un carico di rame ... lanazione.it Stefano Maullu. . A Bergamo, un 39enne non si è fermato all’alt dei Carabinieri, dando vita a un inseguimento a folle velocità che ha messo a rischio la sicurezza di cittadini e operatori in strada. La fuga è poi proseguita a piedi, fino all’arresto grazie alla pronte - facebook.com facebook Parma, con il monopattino che arriva ai cento all’ora fugge all’alt: seimila euro di multa x.com