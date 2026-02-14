Maxi sequestro in pescheria a Formia trovati 200 chili di prodotti ittici non tracciabili

I carabinieri, insieme all’Asl e all’Icqrf, hanno scoperto quasi 200 chili di pesce non tracciabile in una pescheria di Formia, causando il sequestro immediato dei prodotti. Durante il blitz, i controllori hanno trovato merce priva di documenti che ne attestassero provenienza e qualità, mettendo in evidenza gravi irregolarità nella gestione del negozio. Il fatto si è verificato in un momento di routine ispezione, quando sono emersi numerosi prodotti senza etichetta o certificazione.