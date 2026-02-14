Maxi sequestro in pescheria a Formia trovati 200 chili di prodotti ittici non tracciabili
I carabinieri, insieme all’Asl e all’Icqrf, hanno scoperto quasi 200 chili di pesce non tracciabile in una pescheria di Formia, causando il sequestro immediato dei prodotti. Durante il blitz, i controllori hanno trovato merce priva di documenti che ne attestassero provenienza e qualità, mettendo in evidenza gravi irregolarità nella gestione del negozio. Il fatto si è verificato in un momento di routine ispezione, quando sono emersi numerosi prodotti senza etichetta o certificazione.
Controllo di carabinieri, Asl e Icqrf in una pescheria di Formia (Latina): sequestrati quasi 200 chili tra pesce e prodotti ittici senza documentazione.🔗 Leggi su Fanpage.it
Alimenti senza tracciabilità e in pessime condizioni igienico-sanitarie: sequestrati 200 chili di prodotti ittici e 4 tonnellate di frutta
La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 200 chili di prodotti ittici e 4 tonnellate di frutta in diverse operazioni nel mercato cittadino.
Ieri in Campania: omicidio e traffico di droga, 19 arresti nel Casertano. Prodotti ittici, maxi sequestro
Ecco un riepilogo delle principali notizie di ieri in Campania: in Caserta, sono stati effettuati 19 arresti per omicidio e traffico di droga.
Argomenti discussi: In pescheria mille chili di pesce da buttare; Se lo Stato avesse agito, Santo Re sarebbe vivo.
Maxi-sequestro di chili di pesce senza tracciabilità in una pescheria di FormiaI carabinieri del nucleo forestale di Spigno Saturnia, insieme al personale dell'Asl veterinaria (dipartimento di prevenzione collettiva) e agli Ispettori dell'Icqrf di Roma, hanno eseguito un'attivit ... ansa.it
Maxi-sequestro di chili di pesce senza tracciabilità in una pescheria di Formia. Venduto privo di informazioni obbligatorie in materia di tracciabilità #ANSA x.com
CARNEVALE, ATTENZIONE AI PRODOTTI: BLITZ DELLA GUARDIA DI FINANZA - MAXI SEQUESTRO A FORMIA, OLTRE 250 ARTICOLI SEQUESTRATI - Con l’avvicinarsi del Carnevale, la Guardia di Finanza ha acceso i riflettori sul commercio di articoli c facebook