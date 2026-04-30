Prodotti locali paniere salvaspesa e sconto per i senior | a Terni un nuovo punto vendita Crai

A Terni è stato inaugurato un nuovo punto vendita Crai con una superficie di oltre cinquecento metri quadrati. Il negozio impiega quattordici persone, di cui dieci sono state assunte recentemente. Tra i prodotti offerti ci sono alimenti locali, un paniere “salvaspesa” e sconti dedicati ai clienti senior. L’apertura mira a ampliare l’offerta commerciale nella zona e a proporre promozioni specifiche per alcune categorie di clienti.