Prodotti locali paniere salvaspesa e sconto per i senior | a Terni un nuovo punto vendita Crai
A Terni è stato inaugurato un nuovo punto vendita Crai con una superficie di oltre cinquecento metri quadrati. Il negozio impiega quattordici persone, di cui dieci sono state assunte recentemente. Tra i prodotti offerti ci sono alimenti locali, un paniere “salvaspesa” e sconti dedicati ai clienti senior. L’apertura mira a ampliare l’offerta commerciale nella zona e a proporre promozioni specifiche per alcune categorie di clienti.
Oltre cinquecento metri quadrati di superficie e quattordici addetti, di cui dieci di nuova assunzione: a Terni apre un nuovo punto vendita Crai. Si tratta del secondo sul territorio regionale, frutto della collaborazione con la famiglia Cardinali.Nel punto vendita trovano spazio i prodotti.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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