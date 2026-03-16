Sagre La Spina Unpli | Punto di riferimento per valorizzazione prodotti locali

Le sagre rappresentano un momento di grande rilievo per il territorio, offrendo una vetrina per i prodotti tipici locali e attirando visitatori da diverse zone. La Spina, rappresentante dell’Unpli, ha sottolineato come questi eventi siano fondamentali per promuovere e valorizzare le eccellenze gastronomiche della zona. La loro importanza si riflette nella capacità di attirare pubblico e mantenere vive le tradizioni locali.

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - “Questo è un momento molto importante per la valorizzazione del nostro territorio, le sagre costituiscono il nostro punto di riferimento per la promozione e la valorizzazione dei prodotti tipici locali. Quest'anno contiamo 69 sagre ed eventi di qualità certificati, in un processo che vuole dare sempre più un'impronta di qualità ai territori e agli oltre 50 milioni di visitatori che frequentano le nostre manifestazioni”. Sono le parole di Antonino La Spina, presidente nazionale dell'Unpli - Unione nazionale Pro Loco d'Italia, alla cerimonia di assegnazione dei marchi “Sagra di Qualità” ed... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sagre, La Spina (Unpli): "Punto di riferimento per valorizzazione prodotti locali" Articoli correlati Sagre umbre, buco nei dati: “Non sappiamo se i prodotti sono davvero locali”Il Comitato di controllo bacchetta la Giunta: mancano dati su filiera corta, premio “Sagra Eccellente” e verifiche dei Comuni L’Aula di Palazzo... Leggi anche: Sagre, sulla qualità nessuna verifica: "Prodotti locali? Non c’è certezza". Regione e Comuni nel mirino Sagre, La Spina (Unpli): Eventi che muovono l’economia per oltre 2,1 miliardi di euro Tutti gli aggiornamenti su Sagre La Spina Unpli Punto di... Argomenti discussi: Sagre, lunedì al Senato Unpli premia le eccellenze dei territori. Sagre, La Spina (Unpli): Punto di riferimento per valorizzazione prodotti localiRoma, 16 mar. (Adnkronos) - Questo è un momento molto importante per la valorizzazione del nostro territorio, le sagre costituiscono il nostro punto ... iltempo.it Premiati al Senato sagre ed eventi locali di QualitàDalla Sagra delle Pappardelle al Sugo di Papera di Montegualtieri a quella del Carciofo Violetto di Niscemi, che oggi cerca di rinascere dopo la drammatica frana: l'Unione Nazionale Pro Loco d'Ita ... ansa.it