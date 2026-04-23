Garlasco gli audio sulla pista alternativa | È un depistaggio Le presunte interferenze e pressioni sulle indagini per indirizzare l’inchiesta

A Milano è stato depositato un esposto contenente diversi file audio che suggeriscono un possibile depistaggio nelle indagini sull'omicidio di una giovane donna. Le registrazioni indicano presunte interferenze e pressioni volte a indirizzare l'inchiesta. La vicenda si aggiunge alle indagini già in corso, con l'obiettivo di fare luce su eventuali tentativi di influenzare il corso delle indagini.

Un esposto con più audio su un possibile depistaggio nella nuova inchiesta che ruota sull’omicidio di Chiara Poggi è stato depositato a Milano. Del materiale sonoro ne aveva parlato, in più occasioni, la criminologa Roberta Bruzzone ospite delle trasmissioni tv che parlano del caso Garlasco. Oggi lo studio legale Gasperini Fabrizi ha formalmente depositato all’attenzione della procura generale di Milano «i contenuti audio relativi a condotte suscettibili di assumere rilievo nell’ambito della nuova indagine175 sul delitto del 13 agosto 2007 ». In sostanza, nell’esposto, attraverso quegli audio di cui aveva parlato Bruzzone in tv raccontando di averli ascoltati, si paventerebbero interferenze e presunte pressioni per indirizzare la nuova inchiesta su più persone, tra cui lo stesso Sempio.🔗 Leggi su Open.online

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