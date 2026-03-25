Un trentenne è stato condannato a due anni e tre mesi per atti persecutori e, recentemente, ha ricevuto una pena di dieci mesi per un altro reato. Dopo un’udienza in tribunale, il soggetto si è avvicinato alla ex, seguendola e mantenendo un comportamento molesto. La vicenda si è svolta a Genova, dove l’uomo aveva già una storia di condanne legate a comportamenti persecutori.

Era a processo per stalking nei confronti della ex fidanzata ma dopo un’udienza in tribunale ha pensato bene di aspettarla all’uscita di palazzo di giustizia e seguirla nonostante il divieto di avvicinamento. La ragazza, oggi trentenne come l’imputato, stava scendendo verso Brignole con alcune amiche che l’avevano accompagnata in tribunale. Quando si era accorta che lui la seguiva sull’altro lato della strada aveva invertito la direzione, ma lui aveva continuato a seguirla finché lei aveva visto passare una volante che lo aveva fermato visto la violazione del divieto di avvicinamento. Aveva rischiato l’arresto ma la ragazza aveva detto ai poliziotti che l’ex la stava seguendo ma non minacciato, così era stato denunciato a piede libero. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, a processo per stalking si mette alle costole della ex dopo l’udienza in tribunale, doppia condanna per un trentenne

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