Nei giorni scorsi, una forte nevicata ha interessato la regione, causando problemi alla rete elettrica nella zona del Casentino. Una squadra di intervento è impegnata senza sosta per gestire le conseguenze dell'evento atmosferico. La neve ha prodotto interruzioni e danni agli impianti, richiedendo interventi di riparazione e ripristino del servizio elettrico.

POPPI – Fin dalle prime nevicate dei giorni scorsi è a lavoro con continuità una task force di tecnici e operativi di E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, per ripristinare il servizio nelle aree del Casentino più colpite dalla tempesta di maltempo che, tra le altre cose, ha danneggiato alcuni tratti di infrastrutture elettriche ed ha causato la caduta sulle linee di alberi e piante ad alto fusto, collocate fuori dalla fascia di rispetto, nonché l’inagibilità di numerose direttrici di viabilità secondarie. Tra la nottata e la giornata odierna E-Distribuzione ha già ripristinato... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Neve a primavera, tanti problemi alla rete elettrica in Casentino

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