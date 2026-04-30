Probabili formazioni della 35esima giornata di Serie A Orari e dove vedere le gare

Il campionato di Serie A si avvicina alla sua penultima giornata con diverse sfide decisive. Sono state annunciate le probabili formazioni e gli orari delle partite in programma. Tra le gare più attese ci sono quella che vede coinvolta la squadra in corsa per lo scudetto e quelle che riguardano le squadre impegnate nelle zone basse della classifica, compresi Verona e Pisa che rischiano la retrocessione. Le partite saranno trasmesse sui principali canali sportivi.

Milano, 30 aprile 2026 - Dallo Scudetto assegnato all' Inter alle retrocessioni di Verona e Pisa. La 35° giornata di Serie A potrebbe far registrare i primi verdetti della stagione: i nerazzurri, attesi dal duello interno con il Parma, sono a un passo dal trionfo e potrebbero festeggiare il Tricolore anche prima di scendere in campo, se il Napoli, di scena a Como, dovesse perdere e se il Milan non battesse il Sassuolo. In caso di pari degli azzurri, alla Benamata sarebbe sufficiente replicare lo stesso risultato contro i ducali. In chiave Champions, non può permettersi passi falsi la Juventus, che ospita l'Hellas, mentre la Roma - come d'altronde il Como - cerca di restare attaccata ai bianconeri: per farlo, è necessario ai giallorossi un successo contro la Fiorentina.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Probabili formazioni della 35esima giornata di Serie A. Orari e dove vedere le gare Notizie correlate Serie A, 24esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gareMilano, 5 febbraio 2026 - E' in arrivo la 24° giornata di Serie A, che verrà inaugurata dalla sfida - l'unica in calendario di venerdì - in fondo... Serie A, 25esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gareMilano, 12 febbraio 2026 - Alle porte c'è la 25° giornata di Serie A, che sarà caratterizzata soprattutto da due big match. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Fantacalcio, le probabili formazioni della 35ª giornata di Serie A 2025/26; Probabili 35ª: Yildiz in dubbio, Lautaro in gruppo, Nico Paz ok; Probabile Formazione - 35° Giornata; Lazio-Udinese, le formazioni ufficiali della partita di Serie A. Probabili formazioni della 35esima giornata di Serie A. Orari e dove vedere le gareL'Inter può laurearsi campione. Per quanto concerne la lotta Champions, la Juve deve battere il Verona per respingere l'assalto di Como e Roma. I lariani ospitano il Napoli, i giallorossi la Fiorentin ... sport.quotidiano.net Como-Napoli Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizieNuova reazione d’orgoglio in un momento di chiara difficoltà. Se c’è un aggettivo che il Napoli targato 2025/26 ha dimostrato ... msn.com . @ChampionsLeague | Le probabili formazioni di @Atleti- @Arsenal x.com Le probabili formazioni della sfida tra #Palermo e #Catanzaro: possibile turnover per Inzaghi - facebook.com facebook