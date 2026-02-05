Serie A 24esima giornata | probabili formazioni orari e dove vedere le gare

Domani si accende la 24esima giornata di Serie A. La partita di apertura vede il Verona sfidare il Pisa, l’unica gara in programma venerdì. Le squadre cercano punti importanti, mentre tifosi e appassionati si preparano a seguire gli incontri in diretta su vari canali.

Milano, 5 febbraio 2026 - E' in arrivo la 24° giornata di Serie A, che verrà inaugurata dalla sfida - l'unica in calendario di venerdì - in fondo alla classifica fra Verona e Pisa. Di sabato in campo il Napoli, che va a Genova, mentre la Fiorentina accoglie il Torino. La capolista Inter è di scena domenica a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Il Sunday Night vede invece protagonista Juventus e Lazio. A completare il programma domenicale il lunch match fra Bologna e Parma, oltre al duello fra Lecce e Udinese. Infine, lunedì tocca ad Atalanta e Roma: i nerazzurri ospitano la Cremonese, mentre i giallorossi il Cagliari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La Serie A torna con la 15ª giornata dopo la pausa europea, che ha coinvolto anche le squadre italiane.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Serie A, gli arbitri della 24esima giornata: Juventus-Lazio a Guida, Sassuolo-Inter a Chiffi, Massa per Genoa-NapoliResi noti gli arbitri della ventiquattresima giornata di A stagione 2025/26, turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 6 febbraio a lunedì 9 febbraio ... sport.virgilio.it

Serie A, analisi e pronostici delle partite della 24esima giornataLa ventiquattresima giornata di serie A spicca per gare come Juve-Lazio e per il derby emiliano tra Bologna e Parma. La schedina consigliata dalla nostra redazione ... sportcafe24.com

