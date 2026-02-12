Serie A 25esima giornata | probabili formazioni orari e dove vedere le gare

Alle porte c'è la 25ª giornata di Serie A, pronta a scaldare i tifosi con due grandi match in programma. Le squadre si preparano a scendere in campo, con orari e formazione ancora da definire, mentre gli appassionati si chiedono chi arriverà più forte alle sfide di questo weekend.

Milano, 12 febbraio 2026 - Alle porte c'è la 25° giornata di Serie A, che sarà caratterizzata soprattutto da due big match. Nella serata di San Valentino, fari puntati sul derby d'Italia fra Inter e Juventus, mentre il Sunday Night vedrà confrontarsi Napoli e Roma. Altre sfide interessanti sono senza dubbio Como-Fiorentina e Lazio-Atalanta. A inaugurare il turno sarà invece Pisa-Milan, unico duello in programma venerdì. Punti pesanti in chiave salvezza sono in palio in Parma-Verona e Cagliari-Lecce. A completare il quadro ecco Udinese-Sassuolo, Torino-Bologna, Cremonese-Genoa e Cagliari-Lecce, quest'ultima in calendario per lunedì. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La Serie A torna con la 15ª giornata dopo la pausa europea, che ha coinvolto anche le squadre italiane.

