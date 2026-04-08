A partire dalle 19 di questa sera sono in programma interventi per ripristinare il tratto della linea ferroviaria tra Pescara e Bari, con una riapertura prevista per venerdì. La decisione è stata comunicata al termine di un vertice tecnico, presieduto dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Contestualmente, si sta valutando un'estensione dei tempi di intervento per l'autostrada A14 e le strade statali interessate dai danni provocati dalla frana a Petacciato.

Dalle 19 i lavori. La riapertura del tratto di linea ferroviaria venerdì. È quanto emerge dal vertice tecnico presieduto dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. I binari ferroviari, a causa della frana in quella zona del Molise, si sono deformati. Conseguenze anche per la circolazione su strada: ci vorranno più giorni per la A14 e le statali danneggiate dalla frana. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Frana di Petacciato: lavori da stasera per riaprire il tratto della linea ferroviaria Pescara-Bari venerdì Più tempo per l'autostrada A14 e le statali danneggiate

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La frana di Petacciato spezza l'Italia in due. Le immagini. Di @e_cicchetti x.com