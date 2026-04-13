Terracina e Priverno scoperti fusti di vernice sversati sulla sponda

A Terracina e Priverno sono stati rinvenuti fusti di vernice sversati lungo le rive dei corsi d'acqua. Le autorità hanno effettuato sopralluoghi e prelievi di campioni per analizzare la presenza di sostanze nocive. Non sono ancora state individuate le responsabilità dell’episodio, né si conoscono le motivazioni dietro il gesto. Le forze dell’ordine continuano le indagini per chiarire l’accaduto.

Terracina, 13 aprile 2026 – Non è solo una questione di licenze o di pesca fuori orario. Quella che emerge dall’ultima operazione delle Guardie Ittiche Volontarie Fipsas è l’immagine di un territorio, quello dell’Agro Pontino, costantemente sotto l’attacco di bracconieri e “furbetti” dello smaltimento illecito. “Un ecosistema fragile, tutelato dall’azione di volontari che, nella loro funzione di Pubblici Ufficiali e Polozia Giudiziaria e in sinergia con le autorità competenti, contribuiscono a presidiare argini e canali a proprie spese. “Il pattugliamento ha interessato i comuni di Terracina, Pontinia, Sabaudia, Sonnino e Priverno. Sotto la lente sono finiti i principali corsi d’acqua della zona: dal Sisto all’Amaseno, passando per il Diversivo Linea, Canale Portatore, Diversivo Linea Pio, Canale di Navigazione e il Canale Botte.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Terracina, reiterate violenze sulla compagna, divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico a TerracinaTerracina, 29 gennaio 2026 – La polizia di Stato di Terracina, nel pomeriggio di ieri, ha eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento... Incidente sulla Monti Lepini a Priverno: scontro tra due camion, un mortoL’impatto frontale fra i due mezzi pesanti è costato la vita a uno dei due conducenti; rilievi in corso.