A Santarcangelo, le celebrazioni per la Festa dei lavoratori avranno inizio domani alle 9 con un corteo organizzato dagli agricoltori. La giornata prevede un calendario di eventi che coinvolge diverse attività e iniziative in città, in occasione del primo maggio. La manifestazione si svolge nel rispetto delle modalità stabilite e coinvolge vari partecipanti da tutta la zona.

Santarcangelo si prepara a celebrare la Festa dei lavoratori con un colorato palinsesto di eventi. Si parte domani alle 9.30 in piazza Gramsci con il tradizionale corteo degli agricoltori organizzato da Cia Agricoltori Italiani. La sfilata attraverserà le vie cittadine per culminare in una piazza Ganganelli in festa con il mercato agricolo a Km0, i giochi per i più piccoli, il concerto di ‘Emisuréla’ e ‘Pasquarul dla Piopa’ e, all’ora di pranzo, il rito della ligaza romagnola. Domenica l’appuntamento è doppio per gli amanti del riuso e del vintage: con oltre 80 espositori torna in piazza e nelle vie del centro la Casa del tempo, lo storico mercatino di antiquariato e modernariato, insieme alla nona edizione (già sold out) del Mercatino delle famiglie promosso dalla Pro Loco, per dare nuova vita ai tanti oggetti dimenticati in soffitta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Primo maggio, via alle celebrazioni con il corteo degli agricoltori

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