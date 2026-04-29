Verso il Primo Maggio | lotta a contratti pirata e stipendi inadeguati si cercano nuove tutele nell’era dell’IA

Mancano poche settimane al Primo Maggio e tra le questioni principali ci sono la lotta ai contratti pirata e agli stipendi insufficienti. In diversi settori si cercano nuove tutele per proteggere i lavoratori di fronte a un mercato sempre più influenzato dall’intelligenza artificiale, che in alcuni casi sostituisce le persone. La precarietà del lavoro si sta diffondendo e rappresenta un tema di attualità che coinvolge molte realtà del nostro Paese.

Bergamo. Il lavoro precario rischia di radicarsi sempre più nella nostra società. Questo a causa di contratti pirata, lavori sottopagati che alimentano nuove forme di sfruttamento e con l’intelligenza artificiale che sta prendendo sempre più piede sostituendo, in molti casi, i lavoratori. Cgil, Cisl e Uil ribadiscono l’urgenza di rimettere al centro il valore del lavoro e la dignità delle persone. Il segretario generale della Cisl di Bergamo Francesco Corna, in vista della Festa dei Lavoratori, sottolinea come ci si trovi in una situazione complessa, che rischia di avere forti ripercussioni anche nella provincia di Bergamo, nonostante la sua forte solidità produttiva e un tasso di disoccupazione tra i più bassi in Italia (1,3%).🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Contratti pirata e dumping salariale La misura attesa per il primo MaggioSe leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Decreto Primo Maggio, Durigon: "Contratti pirata piccola percentuale"“Stiamo lavorando a un decreto che darà ristoro al lavoro povero, non è ancora deciso”, ma una delle misure “sarà per frenare il dilagare del dumping... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Cosa fare il Primo Maggio: le idee all'ultimo minuto tra gite, eventi e festival; Decreto Primo Maggio. Fumarola: Grande soddisfazione per gli elementi illustrati dal Governo. Primo passo verso un Patto sociale per rilanciare retribuzioni, tutele e occupazione di qualità - CISL; Il weekend del Primo Maggio a Riccione: i sapori sul mare, l’artigianato, le mostre d’autore e la Cycling Fest con la Granfondo; Primo Maggio 2026. Le iniziative nei Circoli Arci di Firenze e provincia. Decreto Primo maggio 2026 verso l’approvazione, ecco cosa prevedeAccelera il decreto Primo Maggio, ecco cosa prevede per le assunzioni, l'indennità di vacanza, i rider e il salaria giusto. money.it Verso il Primo Maggio: lotta a contratti pirata e stipendi inadeguati, si cercano nuove tutele nell’era dell’IAI comizi del 1º maggio di quest’anno si terranno a Marghera, al centro della manifestazione nuovi diritti, tutele e una maggiore dignità lavorativa Bergamo. Il lavoro precario rischia di radicarsi ... bergamonews.it Il governo Meloni con il nuovo decreto Primo maggio introduce il concetto di “salario giusto” Come si calcola e qual è la differenza con il salario minimo: https://fanpa.ge/6W21I - facebook.com facebook #DanielaFumarola: «In attesa di leggere il decreto Primo Maggio nella sua versione definitiva, la Cisl esprime grande soddisfazione per gli elementi illustrati in conferenza stampa dal Governo e dalla indicazione della premier Meloni circa la volontà di render x.com