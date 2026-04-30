Primo maggio tra le polemiche | associazione lampo ottiene 78mila euro per gestire l' evento

Il Primo Maggio torna a Parco San Felice con il tradizionale concerto, ma quest'anno sono emerse polemiche riguardo alla gestione dell'evento. Un’associazione locale ha ricevuto un finanziamento di 78 mila euro per occuparsi dell’organizzazione. Un consigliere comunale di opposizione ha commentato sarcasticamente questa novità, sottolineando che l’associazione sarà responsabile delle attività operative, sollevando così alcune critiche tra i partecipanti e gli osservatori.

A Parco San Felice torna il concerto del Primo Maggio, ma tra le polemiche, atteso che Giuseppe Mainiero, consigliere comunale d'opposizione, ha denunciato, ironicamente, “una interessante novità organizzativa”, evidenziando che a curare la gestione operativa dell'evento sarà l'associazione di.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Mussolini, il libro ad Avellino tra le solite polemiche: l’evento si faràDopo due presentazioni rinviate in Campania, si riaccende il dibattito sulla presentazione del libro sul fascismo scritto dal pronipote del Duce Due... Concertone Primo Maggio: svelati i conduttori dell’eventoPierpaolo Spollon, Arisa e Big Mama saranno i conduttori del Concertone del Primo Maggio. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ponte del Primo Maggio in Emilia-Romagna: concerti, mostre, crociere sul Po, manieri storici, parchi divertimento e tanto altro; Landini sul decreto Primo Maggio: Tra contratti pirata e tasse, lavoratori sempre più poveri; Cosa fare a Bologna per il ponte del 1 Maggio 2026; Il weekend del Primo Maggio a Riccione: i sapori sul mare, l’artigianato, le mostre d’autore e la Cycling Fest con la Granfondo. Primo maggio in Toscana: idee per un weekend tra relax, arte e saporiLa Toscana si conferma destinazione ideale per il Ponte del Primo Maggio 2026: ecco una guida utile, dai cammini ai musei a cielo aperto. intoscana.it Primo maggio nei borghi: cinque mete lontane dal caos dove il tempo sembra essersi fermatoPonte del Primo Maggio tra i borghi italiani meno affollati: cinque destinazioni da nord a sud, con storia, paesaggi e qualche sorpresa. greenme.it Ancora indecisi su cosa fare per il ponte del Primo maggio Vi suggeriamo 5 chicche italiane da scoprire in tutta la loro autenticità #borghi - facebook.com facebook Primo maggio, Internazionali di tennis e grandi eventi: niente riposi per i tassisti di Roma ift.tt/X5ZzUMO x.com