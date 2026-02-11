A pochi giorni dall’annuncio, l’evento dedicato a Mussolini ad Avellino si farà, nonostante le polemiche. Dopo aver spostato due volte le presentazioni, prima in provincia di Salerno e poi nel comune di Sala Consilina, alla fine la manifestazione è stata confermata. La decisione ha riacceso le discussioni tra chi sostiene la libertà di espressione e chi si oppone alla commemorazione. La polemica resta accesa, ma l’organizzazione ha deciso di andare avanti.

Tempo di lettura: 3 minuti Due presentazioni prima annunciate e poi spostate, prima a Campagna e poi a Sala Consilina. Ancora una volta, quindi, in provincia di Salerno, ora tocca ad Avellino dove l’appuntamento per la presentazione del libro di Caio Mussolini, pronipote del “Duce”, al momento è stato confermato. Ma anche nel capoluogo irpino si accedono polemiche in in vista della presentazione del libro “Mussolini e il fascismo. L’altra storia”, in programma s abato 14 febbraio 2026 alle ore 17:00 presso il Circolo della Stampa, in Corso Vittorio Emanuele 6. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Giorgio Almirante, che ha organizzato l’incontro come momento di approfondimento storico e culturale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mussolini, il libro ad Avellino tra le solite polemiche: l’evento si farà

