Sono stati annunciati i conduttori del Concertone del Primo Maggio: Pierpaolo Spollon, Arisa e Big Mama. L’evento si terrà con lo slogan “Lavoro Dignitoso” e i tre conduttori avranno il compito di guidare la serata. La manifestazione si svolgerà in una data tradizionale e vede coinvolti artisti e pubblico da diversi anni. La diretta sarà trasmessa su canali televisivi e piattaforme online.

Pierpaolo Spollon, Arisa e Big Mama saranno i conduttori del Concertone del Primo Maggio. "Lavoro Dignitoso" sarà lo slogan di quest'anno Grande attesa per ilConcertone del Primo Maggioche, come di consueto si terrà con diversi artisti che metteranno la propria voce a disposizione della protesta dei sindacati e dei lavoratori che chiedono in questo giorno, simbolicamente, maggiore tutela e diritti.Il concerto si svolge a Piazza San Giovanni a Roma a partire dalle ore 13dove viene fatta un’apertura con artisti emergenti e poi, a seguire, le star si alternano fino alle 23.30 circa, quando i vari cantanti faranno cantare tutta la piazza. A condurre l’evento quest’anno ci sarannoPierpaolo Spollon e Arisae si unirà a loroBig Mama.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Concertone Primo Maggio: svelati i conduttori dell’evento

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