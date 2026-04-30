Quest'anno, molte attività commerciali rimarranno aperte durante il Primo Maggio, con numerosi negozi nel centro città pronti ad accogliere i clienti. Mentre le piazze si riempiranno di persone in occasione della festa dei lavoratori, i commercianti saranno dietro ai banconi, pronti a servire i visitatori. La presenza di negozi aperti in questa giornata rappresenta un fenomeno diffuso in diverse città, attirando sia residenti che turisti.

Anche quest’anno vetrine aperte per il Primo Maggio. Soprattutto in centro numerosi commerciati saranno lì, dietro il bancone, pronti ad accogliere il fiume di turisti che si riverserà in piazza nel giorno delle festa dei lavoratori. Saranno chiusi Coop, Aspiag Malpasso e i Famila in città. Ma gli altri supermercati terranno aperti. Tra questi Conad in via Garibaldi, un’istituzione per gli studenti che ne approfittano per fare la spesa. Un quadro di vetrine accese che fa protestare con forza Filcams-Cgil, la sigla che tutela i dipendenti del commercio, grande distribuzione, alberghi. "Ancora aperture festive nei negozi, il profitto prevale sui diritti", denuncia Maria Lisa Cavallini, segretaria Filcams-Cgil.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Primo Maggio, tanti negozi aperti: "Così il profitto si mangia i diritti"

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