Il Partito Democratico di Serravalle Pistoiese ha commentato la decisione dell’amministrazione comunale di non consentire lo svolgimento della festa del Primo maggio in piazza Gramsci e nelle zone vicine di Casalguidi, optando invece per l’occupazione di queste aree da parte di un mercato ambulante. La scelta ha suscitato reazioni tra i membri del partito, che hanno espresso la loro opposizione alla decisione.

"Il Partito Democratico di Serravalle Pistoiese esprime forte contrarietà alla decisione dell’amministrazione comunale di escludere piazza Gramsci e le aree limitrofe di Casalguidi dalla festa del Primo maggio, lasciando spazio al mercato ambulante. È una scelta grave, che colpisce una tradizione storica della nostra comunità e svilisce il significato stesso della Festa dei Lavoratori. A Casalguidi il Primo Maggio non è un evento qualunque: è identità, partecipazione, memoria collettiva". Lo hanno fatto sapere gli esponenti del PD, in polemica con la decisione assunta dalla giunta nell’ottica di consentire sia lo svolgimento delle celebrazioni del Primo maggio sul territorio che il mercato.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Primo Maggio: "No al mercato in piazza"

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