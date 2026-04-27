Il 1° maggio 2026, in occasione della Festa dei Lavoratori, la raccolta dei rifiuti a Firenze subirà modifiche. La maggior parte dei servizi di igiene urbana sarà sospesa, fatta eccezione per quelli considerati essenziali. La società di gestione del servizio ha comunicato che, come ogni anno, le attività di raccolta saranno temporaneamente interrotte durante questa giornata festiva.

FIRENZE – In occasione della Festa dei Lavoratori, venerdì 1 maggio 2026, Plures Alia informa che,trattandosi di giornata festiva, la gran parte dei servizi di igiene urbana sarà sospesa, ad eccezione delle attività essenziali. Plures Alia invita i cittadini a una forma di collaborazione: “Evitare, ove possibile, il conferimento dei rifiuti nella giornata dell’1 maggio, limitandola allo stretto necessario o rinviandola ai giorni successivi. Un comportamento che consente di gestire al meglio una giornata in cui i servizi sono ridotti e di contribuire al mantenimento del decoro urbano”. In particolare poi i servizi porta a porta previsti l’1 maggio saranno garantiti nei giorni successivi.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze, raccolta rifiuti: modifiche al servizio nella giornata del Primo maggio

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