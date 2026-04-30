In occasione del Primo Maggio, il presidente della Repubblica ha ricordato il ruolo dei lavoratori e dei sindacati nella ricostruzione del Paese dopo la guerra. Ha inoltre evidenziato che molte imprese italiane si distinguono per l’attenzione all’innovazione e alla qualità, contribuendo a sostenere l’economia nazionale. La giornata è stata occasione per riflettere sulle sfide e sui progressi fatti nel settore del lavoro.

"Le imprese italiane che fanno dell'innovazione e della qualità il cuore dell'impegno sono tante e costituiscono un traino. A rafforzare il modello contribuisce la cura degli ambienti e delle relazioni umane, la partecipazione dei lavoratori alla vita dell'impresa, la sintonia con le comunità ei territori che fa crescere efficienza e competitività delle aziende". Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Pontedera per le celebrazione della Festa del Lavoro alla vigilia del Primo Maggio. "Le fabbriche, i lavoratori, le organizzazioni sindacali - ricorda il Capo dello Stato - sono stati in primo piano nella costruzione dopo la guerra della nuova Italia, nello sviluppo dei diritti, nel welfare, nella civiltà.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Primo Maggio, Mattarella: "Lavoratori e sindacati hanno ricostruito l'Italia dopo la guerra"

Notizie correlate

Corteo Primo Maggio 2026 a Torino, sindacati e lavoratori in strada per un "lavoro dignitoso": il percorso e il comizio in piazza CastelloSarà una giornata di sciopero, ma soprattutto una giornata di riflessione profonda e importante sul tema del lavoro, contestualizzato nel tempo...

Primo maggio, il servizio Amt per la festa dei lavoratoriVenerdì 1° maggio, in occasione della Festa del Lavoro, il servizio di trasporto urbano su bus sarà attivo con orario festivo dedicato, consultabile...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Concerto del Primo Maggio a Latina: le strade chiuse e i divieti in centro città; Benvenuto Presidente, Pontedera accoglie Mattarella: allestito il maxi schermo; Domani manifestazioni in tutta la Toscana Mattarella oggi in visita alla Piaggio; Più di 25 anni nella stessa azienda: chi sono i torinesi che ricevono la Stella al merito del lavoro.

Primo Maggio, Mattarella: Lavoratori e sindacati hanno ricostruito l'Italia dopo la guerraLe imprese italiane che fanno dell'innovazione e della qualità il cuore dell'impegno sono tante e costituiscono un traino. A ... iltempo.it

Primo maggio, Mattarella: «Tempo di visione e non di misure di corto respiro»L'intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Piaggio di Pontedera in occasione del primo maggio. lettera43.it

Primo maggio, Mattarella: «Morti sul lavoro tributo inaccettabile. Colmare il di genere». Applausi per il presidente a Pontedera - facebook.com facebook

Primo maggio, Internazionali di tennis e grandi eventi: niente riposi per i tassisti di Roma ift.tt/X5ZzUMO x.com