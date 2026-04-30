Il 1° maggio il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno annuncia l’assunzione di nuovo personale e l’introduzione di iniziative volte a migliorare i servizi per il territorio. La decisione viene comunicata nel giorno dedicato ai lavoratori, con l’obiettivo di rafforzare l’occupazione e garantire interventi più efficaci nelle attività di gestione idrica e tutela ambientale. La scelta viene presentata come un segnale di impegno verso la comunità locale.

Arezzo, 30 aprile 2026 – Nel giorno simbolo dei lavoratori, il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno sceglie di celebrare il 1° maggio con un segnale concreto per il territorio: nuove opportunità di impieg o e rafforzamento dei servizi essenziali. Sono infatti aperte le selezioni per la copertura di quattro posti da operaio, destinati a potenziare le squadre impegnate nella manutenzione dei corsi d’acqua e nella gestione dei distretti irrigui. La decisione annunciata alla vigilia della Festa dei Lavoratori coniuga il valore della ricorrenza con l’esigenza di garantire servizi essenziali per sicurezza idraulica, tutela ambientale e sviluppo agricolo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Consorzio di Bonifica festeggia il primo maggio assumendo

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