Primo Maggio ecco le manifestazioni in provincia di Firenze

Il Primo Maggio in provincia di Firenze è stato segnato dal ritorno di due classiche manifestazioni ciclistiche. A Calenzano, nel territorio fiorentino, si sono svolte le competizioni che coinvolgono atleti e appassionati della zona. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi ciclisti, con eventi che si sono susseguiti lungo i percorsi predisposti nelle strade locali. Le manifestazioni hanno attirato pubblico e media della zona.

Calenzano (Firenze), 30 aprile 2026 - Tornano nella giornata del Primo Maggio due manifestazioni ciclistiche tradizionali in provincia di Firenze. A Calenzano la 78^ Coppa Lavoratori per allievi organizzata dalla Fosco Bessi. Il ritrovo alla Casa del Popolo di via Puccini e la partenza alle 9,30 con un percorso che prevede in avvio un circuito pianeggiante di km 5,400 da ripetere quattro volte, cui seguirà un secondo giro di km 7,400 da ripetere per 5 volte con la salita di via degli Ulivi che porta verso la chiesa di San Donato. In tutto saranno 57 km e 700 metri per questa gara alla quale sono iscritti 72 allievi. Sulle strade del Mugello con partenza ed arrivo a Luco di scena gli esordienti del primo e secondo anno nella 42^ Coppa Lavoratori valevole anche come Campionato Provinciale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Primo Maggio, ecco le manifestazioni in provincia di Firenze Syusy & Patrizio News da Salvitelle, Istanbul, Biella, Palermo e Firenze | TG del Turismo Notizie correlate Primo maggio di festa e rivendicazioni: ecco tutti gli appuntamenti in provinciaIn vista del Primo maggio le organizzazioni sindacali si mobilitano e nei giorni scorsi, Cgil, Cisl e Uil del territorio ravennate hanno incontrato... Leggi anche: Firenze vola tra le mete del primo maggio, boom di prenotazioni Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Primo Maggio Udine, tutte le informazioni sul concertone in piazza Venerio; Le piazze del Primo Maggio; Primo maggio all’aria aperta, ecco quattro trekking perfetti; Primo maggio di festa e rivendicazioni: ecco tutti gli appuntamenti in provincia. Concertone primo maggio, svelata la scaletta: da Emma a Geolier fino a Sayf. Tutte le informazioniTorna uno degli appuntamenti musicali e simbolici più attesi dell’anno: il Concertone del Primo Maggio di Roma. Una lunga maratona di musica dal vivo, impegno civile e ... corriereadriatico.it Primo maggio 2026, ecco quali supermercati restano aperti nella Festa dei lavoratoriLeggi su Sky TG24 l'articolo Primo maggio 2026, ecco quali supermercati restano aperti nella Festa dei lavoratori ... tg24.sky.it Ancora indecisi su cosa fare per il ponte del Primo maggio Vi suggeriamo 5 chicche italiane da scoprire in tutta la loro autenticità #borghi - facebook.com facebook Primo maggio, Internazionali di tennis e grandi eventi: niente riposi per i tassisti di Roma ift.tt/X5ZzUMO x.com