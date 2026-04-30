Firenze vola tra le mete del primo maggio boom di prenotazioni
Firenze si conferma tra le mete più gettonate per il ponte del primo maggio 2026, posizionandosi al secondo posto tra le destinazioni preferite dagli italiani. Rispetto all’anno precedente, la città ha registrato un incremento di 15 posizioni nella classifica delle mete più prenotate, confermando il suo ruolo di punto di riferimento per il turismo primaverile. Le prenotazioni per il fine settimana sono in aumento, con un notevole afflusso di visitatori.
Firenze si conferma tra le grandi protagoniste del turismo primaverile. Per il ponte del primo maggio 2026 il capoluogo toscano conquista il secondo posto tra le destinazioni più amate dagli italiani, registrando un balzo di ben 15 posizioni rispetto allo scorso anno. A dirlo è l’analisi di.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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