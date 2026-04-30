Primo Maggio due le piazze | quella ' politica ' a Umbertide l' altra del concerto a Perugia

Per il Primo Maggio si svolgono due eventi principali nelle città principali della regione. A Umbertide si tiene una manifestazione organizzata dai sindacati Cgil, Uil e Cisl, dedicata al tema del lavoro dignitoso e alle questioni di contrattazione, tutele e diritti in Italia. Contestualmente, a Perugia si svolge un concerto pubblico aperto a tutti. Entrambi gli eventi attirano numerose persone e rappresentano momenti importanti per le celebrazioni della giornata.

Sono due le piazze principali delle celebrazioni del Primo Maggio: quella politica di Umbertide, dove i sindacati Cgil, Uil e Cisl hanno indetto la manifestazione regionale sul tema "Lavoro dignitoso", con particolare approfondimento su "Contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l'Italia.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Notizie correlate

Lavoro, memoria e comunità: il Primo Maggio accende le piazze del ForliveseLa festa dei lavoratori del primo maggio 2026 si conferma come un appuntamento fondamentale per il territorio di Forlì e dei comuni del circondario,...

Leggi anche: Il concerto del Primo Maggio raddoppia al Piazzale degli Alpini: in due giorni dodici live

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Riccione in festa: il lungo ponte del Primo maggio è un mosaico di spettacoli, gusto, artigianato, ciclismo e cultura; Il ritorno del Primo Maggio Barese: tre giorni di festa al Parco 2 Giugno tra musica e sport; Concerto del Primo Maggio: chi sono i cantanti che suoneranno a piazza San Giovanni; Vicenza, ponte del primo maggio da tutto esaurito. Favoriti dalla crisi internazionale.

Il Primo Maggio tra memoria, diritti e nuove sfideIl Primo Maggio sarà ancora l’occasione di ritrovarci, uniti nelle piazze, con i canti e le bandiere che appartengono a una lunga tradizione. lagone.it

Primo maggio in Toscana: idee per un weekend tra relax, arte e saporiLa Toscana si conferma destinazione ideale per il Ponte del Primo Maggio 2026: ecco una guida utile, dai cammini ai musei a cielo aperto. intoscana.it

Leggo. . Leggerezza e spontaneità. Sono queste le parole chiave del trio che guiderà la conduzione del Concertone del Primo Maggio. «I temi sono già sensibili di per sé, non abbiamo intenzione di annoiare i ragazzi con dei pipponi allucinanti», dichiara Aris - facebook.com facebook