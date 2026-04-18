Il concerto del Primo Maggio raddoppia al Piazzale degli Alpini | in due giorni dodici live

Il concerto del Primo Maggio a Bergamo si svolgerà quest'anno nel Piazzale degli Alpini e si estenderà su due giorni, il 1° e il 2 maggio 2026. Sono previsti dodici spettacoli dal vivo con musicisti e DJ, tutti gratuiti, distribuiti su due palchi allestiti nella stessa area. L’evento sarà caratterizzato da un programma ricco di esibizioni musicali per entrambe le giornate.

Quest’anno il concert(-ino) del Primo Maggio a NXT Bergamo raddoppia. Saranno due le giornate di festa, con due palchi in Piazzale degli Alpini e 12 live con la musica dal vivo e i Dj della Crew di NXT: l’appuntamento è venerdì 1 e sabato 2 maggio 2026 con ingresso gratuito. Due giorni per stare insieme sotto il palco in un’alternanza di musica e generi che accompagnerà il pubblico dal pomeriggio fino a sera con tantissimi artisti da ascoltare e con i dJ set. Ecco la line up. Venerdì 1°maggio: Gotto esplosivo La Malaleche Alessandro Sipolo Trio Folklan Carlo “Skizzo” Biglioli Bonfanti & Venturini Dj MauryCaribe – Dj Ozza. Sabato 2 maggio Cornoltis Colpi di soul Lee Money Emsa Viennarì Dulco Granoturco Dj Mario Psycho 12 – Dj Lola.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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