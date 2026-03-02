Confesercenti | il commercio torni al centro dell’agenda politica di Avellino

Confesercenti insiste affinché il commercio sia nuovamente al centro dell’attenzione politica ad Avellino. L’associazione chiede una strategia di rilancio per il settore terziario e le attività produttive dell’Irpinia, evidenziando l’importanza di inserire queste tematiche nell’agenda di decisione delle autorità locali e regionali. La richiesta riguarda un impegno concreto per sostenere il comparto commerciale e le sue prospettive future.

“Il futuro del commercio ad Avellino e in Irpinia, insieme alla necessità di una strategia di rilancio del terziario e di tutte le attività produttive del territorio, devono tornare al centro dell’agenda politica e istituzionale.” E’ l’appello lanciato da Giuseppe Marinelli, presidente. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

